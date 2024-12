Stelmet Falubaz poczynił ogromne wzmocnienia. 7-krotny mistrz Polski zakontraktował czołowego zawodnika PGE Ekstraligi, Leona Madsena. W najbliższym czasie dojdzie również do finalizacji wypożyczenia 19-letniego Damiana Ratajczaka. Wszystko po to, żeby klub z Zielonej Góry znów po latach zaatakował strefę medalową. - Szanse są bardzo duże. Wymagania finansowe również na to wskazują - mówi Jacek Frątczak w rozmowie z Interia Sport. - Proszę sobie wyobrazić, ile taki zespół, z taką gwiazdą jak Leon Madsen, może kosztować. Z całą pewnością zobowiązanie w stosunku do kibiców jest zaciągnięte - przyznaje przewodniczący Komisji Sportu w Radzie Miasta Zielona Góra. Budżet Falubazu w przyszłym roku może wynieść nawet w granicach 23-25 milionów złotych.