Telefon rozgrzany do czerwoności. Niedawno Grand Prix, teraz desperacko szuka pracy

Krzysztof Cegielski, były żużlowiec, a obecnie ekspert Canal+ zdradził, że jest w kontakcie z Matejem Zagarem. Słoweniec do niedawna był gwiazdą polskiej ligi i Grand Prix, a teraz nie ma klubu. Zagar przez całe niedzielne popołudnie słał SMS-y do oglądającego mecz Krono-Plast Włókniarz – Apator Cegielskiego zapewniając go, że on by w odwołanym ostatecznie spotkaniu pojechał.