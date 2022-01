KOMFORT OGLĄDANIA ZAWODÓW. - Jest bardzo niski niestety. Może to mocno zabrzmi, ale w upalnej i słonecznej pogodzie siadanie na prostej startowej wiąże się z ryzykiem poważnych problemów zdrowotnych, z udarem włącznie. Słońce jest tak ostre, że nie da się wysiedzieć. Same miejsca też zbyt wygodne nie są. Osobiście zawsze siadam na przeciwległej, choć stamtąd gorzej widać. Nie mam jednak wyjścia, bo życie mi miłe. NASZA OCENA: 2.

GASTRONOMIA. - Są stoiska z jedzeniem i piciem, czas oczekiwania na zamówienie zależy oczywiście od meczu, bo nie zawsze przychodzi taka sama liczba kibiców. Przeważnie swoje trzeba odczekać, ale to raczej norma. Piwo jest naprawdę w porządku, zwłaszcza latem fajnie sobie wypić przy okazji meczu. NASZA OCENA: 4.5.

Program można pisać po pierwszym łuku

DOJAZD I PARKING. - Stadion leży daleko od centrum Poznania, a to ma zarówno plusy, jak i minusy. Korzystne na pewno jest to, że nie ma korków związanych ze wzmożonym ruchem w mieście. Czasem jednak pojawiają się pewne komplikacje przy próbie znalezienia stadionu, bo jest położony de facto w środku lasu. Słyszałem także, że komunikacją miejską dotrzeć na Golęcin to niezła sztuka. Tego jednak nie ocenię, bo autobusem nie jechałem od 20 lat. NASZA OCENA: 4.

ATRAKCYJNOŚĆ WIDOWISKA. - Chyba nikogo nie zaskoczę tym, co powiem. Prawdopodobnie najnudniejszy tor w Polsce. Start, pierwszy łuk i możesz pisać program. Tor jest bardzo długi i szeroki, a to jak wiadomo nie sprzyja walce na dystansie. Trudno cokolwiek z tym zrobić. W większości spotkań jeździ się gęsiego i nic się nie dzieje. Szkoda, bo jednak człowiek chciałby trochę emocji mieć, jak już wybierze się na stadion. NASZA OCENA: 3.

Należy zgodzić się z panem Ryszardem zwłaszcza w kwestii uporczywych warunków na prostej startowej w upalne dni. Dla osób starszych lub mających problemy zdrowotne siedzenie tam jest wręcz zagrożeniem. Obiekt w Poznaniu faktycznie rzadko kiedy zapewnia jakieś sportowe emocje. Ze swojej redakcyjnej strony możemy jednak dodać, że miejscowy klub bardzo sprawnie współpracuje z mediami. NASZA OCENA OGÓLNA: 3.38.