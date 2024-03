Szykuje atak na Zmarzlika. Teraz tylko to potwierdza

Już przed wyjazdem żużlowców na tor pisaliśmy, że Jason Doyle bardzo tajemniczo przygotowuje się do sezonu. Na pierwszych treningach w tym roku nie chciał jeździć z uczestnikami cyklu Grand Prix, by nie wykładać wszystkich kart na stół. To znak, że Doyle ma ambitny cel na cały cykl. Dwa marcowe turnieje tylko potwierdziły, że jest świetnie przygotowany. Bartosz Zmarzlik musi upatrywać w nim rywala do złota.