Porażające wyznanie Szpilki przed walką w KSW. "Autodestrukcyjne myśli", bolesna szczerość

Fani mieszanych sztuk walki w Polsce z dużym zniecierpliwieniem czekają na to, co wydarzy się 26 kwietnia w Gliwicach. Wówczas odbędzie się gala XTB KSW 105 , podczas której zaprezentują się najpopularniejsze nazwiska federacji. W PreZero Arenie zobaczymy m.in. Mariusza Pudzianowskiego , Adriana Bartosińskiego, czy Artura Szpilkę . Ostatni z wymienionych miał długą przerwę w występach w klatce i do walk wraca po prawie roku.

Ostatni raz mogliśmy go zobaczyć podczas XTB KSW 94. Wówczas "Szpila" zmierzył się z Arkadiuszem Wrzoskiem i starcie potrwało zaledwie 14 sekund. Zakończyło się szybkim zwycięstwem kick-boksera, który wygrał przez techniczny nokaut. Choć Szpilka miał wrócić do klatki pod koniec 2024 roku, na przeszkodzie stanęły poważne problemy ze zdrowiem. W czerwcu okazało się bowiem, że zawodnik ma gronkowca złocistego i czekał go długi proces dochodzenia do zdrowia.