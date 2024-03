Żużel. Motor Lublin. "Złote dzieci" mają zastąpić mistrza

Motor Lublin. Bartosz Bańbor i Wiktor Przyjemski zastąpią Mateusza Cierniaka?

Bez dwóch zdań Cierniak był najlepszym juniorem PGE Ekstraligi. W przeszłości mieliśmy jednak jeszcze skuteczniejszych 21-latków od niego . Średnią mocno podbił sobie wyścigami juniorskimi (wygrał 16 z 20, w dodatku dwa razy przywiózł do mety "dwójkę" z bonusem). W tak mocnej drużynie ciężko o punkty na starszych kolegach (w Motorze każdy jest gwiazdą) i świeżo upieczony senior jest tego bardzo dobrym przykładem. Gdybyśmy odliczyli wyścigi młodzieżowe, to średnia Cierniaka wyniosłaby "tylko" 1,507 . Początek sezonu miał ciężki, pokonywał głównie juniorów. Odblokował się dopiero, kiedy dostawał od sztabu szkoleniowego więcej szans. Nastąpiło to w trakcie kontuzji Dominika Kubery, a później gdy uraz leczył Jack Holder. Przed wypadkiem Polaka (na treningu przed GP w Warszawie) często jeździł tylko trzy razy w meczu.

Miał jednak taki rozkład biegów, że jeszcze w swoim trzecim starcie trafiał na juniora drużyny przeciwnej, stąd wpadała jedynka lub jedynka z bonusem. Już teraz na podobne wyniki stać Bańbora i Przyjemskiego. Bańbor wkroczył do PGE Ekstraligi bez kompleksów. W drugiej fazie sezonu świetnie sobie radził, w wieku 16 lat pokonywał znacznie bardziej doświadczonych rywali. Zdobył z Motorem złoto DMP oraz srebro w MIMP. Ten indywidualny sukces był gigantyczną sensacją.



Żużlowiec urodzony w Rzeszowie w klubie z Lublina ma wszystko do prawidłowego rozwoju. Niedawno dołączył do teamu BOLL. Nową twarzą w ekipie mistrza Polski jest Wiktor Przyjemski, czyli niespełna 19-latek, który w tak młodym wieku ciągnął za uszy swój poprzedni zespół, Abramczyk Polonię Bydgoszcz. Jest zawodnikiem z bardzo profesjonalnym teamem. Rodzina i menedżer pilnują wszystkich spraw nastolatka, a on sam skupia się tylko na jeździe. Efekt jest priorunujący. Para Bańbor - Przyjemski może być najlepszym juniorskim duetem w PGE Ekstralidze.