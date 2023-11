Szok. Cieszą się, że Polacy stracili te zawody!

Żużel na długim torze to odmiana w Polsce mniej znana . Bardzo zainteresowani są nią zwłaszcza w Niemczech i w Holandii, jest także tor w Marianskich Łaźniach (Czechy). Generalnie to na zachodzie Europy zdecydowanie bardziej stawiają na tę odmianę sportu żużlowego. Mają także ku temu obiekty, w samych Niemczech na północy jest ich kilka: Scheessel, Vechta, Hechtchausen, Mulmshorn czy Parchim. Dwa pierwsze ośrodki zresztą zorganizują za rok finały mistrzostw świata na długim torze. Organizują je praktycznie co roku, bo ilość torów jest ograniczona.

W przeciwieństwie do sezonu 2023, zawodów nie będzie w Polsce. Jeden z turniejów w niedawno zakończonym sezonie zorganizował Ostrów Wielkopolski, co przyjęto z dużym zdziwieniem. W porównaniu do innych torów w Polsce, Ostrów jest faktycznie dość długi, ale czy nadaje się na long track? Zawody wypadły nieźle, ale część ich uczestników narzekała, że tor jest za krótki. Fakt, jeśli spojrzymy na stadiony w Niemczech, gdzie okrążenie trwa kilkadziesiąt sekund, to w Ostrowie wyglądało to zupełnie inaczej.