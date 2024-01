Szok. Ból nie dawał mu żyć, a on... odstawił leki!

Pedersen jest dla wielu ostatnim wielkim rycerzem żużla . Kariery skończyły już ikony tego sportu, które przed laty wielokrotnie rywalizowały z trzykrotnym indywidualnym mistrzem świata: Tomasz Gollob, Greg Hancock, Tony Rickardsson, Jason Crump czy Ryan Sullivan. Został tylko on, człowiek niezłomny, uparty i przede wszystkim o wybitnie kontrowersyjnym temperamencie. Nicki Pedersen choć przez wielu nielubiany, to jednak powszechnie doceniany za żużlową długowieczność.

Pedersen znowu wprawił w szok. On naprawdę to zrobił

W rozmowie z duńskimi mediami Nicki Pedersen przyznał, że sam odstawił leki w trakcie leczenia. Oczywiście nie było to może jakieś wybitnie odpowiedzialne, ale Pedersen zna swoje ciało najlepiej i widocznie uznał, że poradzi sobie bez leków. Codzienne życie Nickiego to wciąż spore problemy ze zdrowiem i bólem. Wygląda jednak na to, że zawodnik się niejako do tego przyzwyczaił. Jego ciało jest już niesamowicie sponiewierane po takiej liczbie upadków.