Syn legendy na dnie. Już tylko on może go uratować

Prezes Włókniarza wykonał woltę

Finalnie prezes Świącik uznał jednak, że lepiej wziąć Piotr Pawlickiego i dać sobie z Drabikiem spokój. Wynik sportowy Maksyma to jedno, a jego pozatorowe akcje to drugie. Zawodnik potrafił wyjść z parku maszyn i zacząć się pakować nie zważając na to, że drużyna może być za to ukarana walkowerem. Przy tym nie interesował się życiem klubu, treningi ograniczał do minimum, nie pojechał na zgrupowanie. We Włókniarzu słyszymy, że można być ekscentrykiem, jak się robi 160 punktów na sezon, a Drabik zdobył ich 80.