Sprzątnęli im gwiazdę. Teraz zabiorą im punkty?

Piotr Kaczorek Żużel

Mecz Texom Stali Rzeszów i SpecHouse PSŻ-u Poznań to zdecydowanie hit nadchodzącej kolejki 2. Ligi Żużlowej. Obie drużyny to faworyci do awansu do eWinner 1. Ligi. Nic więc dziwnego, że nie będzie to ich pierwsza rywalizacja w tym sezonie.

Zdjęcie Gospodarze częściej mieli coś do powiedzenia / Mariusz Sądy / Flipper Jarosław Pabijan