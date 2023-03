Skok na niemiecką kasę? Przywiozą ich autobusami

Gdy w Stali Gorzów jeździli Duńczycy: Nicki Pedersen i Niels-Kristian Iversen, to na każdy mecz ligowy przyjeżdżał autobus z kibicami z kraju Hamleta. Mieli oni nawet swój sektor, a klub zarabiał na tym niezłe pieniądze.

Stal Gorzów pojedzie po kibiców do Berlina

Teraz jeden z marketingowców podrzucił Stali pomysł, by podpisać umowę z jakimś biurem podróży i przywozić na mecze kibiców z Berlina, który leży blisko Gorzowa. Miasta dzieli około 140 kilometrów.

Pomysł z Berlinem zrodził się, stąd, że Stal miała kilka dni temu stoisko na zawodach ice speedway w stolicy Niemiec i sprzedała cały przygotowany pakiet wejściówek na Grand Prix w Gorzowie. A że karnety na ligę idą słabo, to jest pokusa, by z nimi zrobić to samo. W Niemczech nie brak kibiców żużla, zwłaszcza wśród starszych osób (emerytów), a te mają czas i pieniądze.

Szybka kontra. Były prezes wyszedł na wolność i szokuje. WIDEO / INTERIA.TV / INTERIA.TV

Celina Liebmann dodatkowym magnesem dla kibiców z Niemiec

Jest więc projekt dogadania się z jednym z biur podróży, które wrzuci do oferty weekend w Gorzowie, gdzie w piątek będzie mecz na Stali, a w sobotę zwiedzanie miasta. Do tego można dodać kolację z zawodnikiem i inne ekstrasy. Nawet jeśli co piątek przyjedzie tylko jeden autobus z kibicami z Niemiec, to jest szansa na niezły zysk. Stal może z żużlowych piątków zrobić swój wielki atut.

Dodatkowym magnesem dla Berlińczyków może być Celina Liebmann. Niemka podpisała kontakt ze Stalą. Ma startować w drużynie Ekstraligi U-24, ale to przecież nie przeszkadza w tym, by zachęcała swoich rodaków do przyjazdu do Gorzowa. Mogłaby nawet z nimi oglądać te mecze.

Zobacz również:

Celina Liebmann w SGP2 / Marcin Karczewski / Newspix

Kibice Moje Bermudy Stali Gorzów / Tomasz Jocz / Flipper Jarosław Pabijan

Moje Bermudy Stal Gorzów - eWinner Apator Toruń / Tomasz Jocz / Flipper Jarosław Pabijan