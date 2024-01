ROW traci ważne ogniwo. Wybrał mistrza świata

Urodzony w 1998 roku Kamil Wieczorek to wychowanek ROW-u Rybnik, rówieśnik choćby Roberta Chmiela. Społeczność żużlowa szerzej usłyszała o nim w 2013 roku, kiedy to jako 15-latek zaczął startować w turniejach przeznaczonych dla juniorów (tam można zadebiutować rok wcześniej niż w lidze). Nie wyróżniał się jakoś wybitnie, co mogło być rozczarowaniem, bo w czasach jazdy na minitorze zapowiadał się na "kawał" zawodnika. Często jednak tak bywa, że ktoś świetny jako dziecko czy nastolatek, gaśnie w momencie przejścia do dorosłego żużla.