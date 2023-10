Polacy mają go dość! Wymowna reakcja

Drugi łuk był dla niego bezlitosny

Po dyskwalifikacji Bartosza Zmarzlika podczas Grand Prix Danii w Vojens, Phil Morris tłumaczył, że była to jego najtrudniejsza decyzja podjęta w karierze. Oczywiście dyrektor cyklu nie był jedynym decydentem , za sprawą którego zdyskwalifikowano Zmarzlika.

Teraz nasi rodacy odpłacili Morrisowi podczas Grand Prix Polski w Toruniu. Morris był każdorazowo wygwizdywany, a szczególnie we znaki dała mu się prosta startowa oraz drugi łuk toruńskiej Motoareny. To stamtąd gwizdy były najgłośniejsze.

Szybka Kontra. Konflikt w Sparcie Wrocław? Potencjalny brak mistrzostwa Zmarzlika to kradzież. WIDEO

Szybka Kontra. Konflikt w Sparcie Wrocław? Potencjalny brak mistrzostwa Zmarzlika to kradzież. WIDEO / szybka kontra (żużel) / INTERIA.TV

Twierdzi, że nie chciał utrzeć nosa FIM

Takie zachowanie polskich kibiców mówi jedno - mają dość Phila Morrisa, który choć jest fantastycznym przykładem profesjonalizmu w parku maszyn oraz doskonałym przykładem jak współpracować z mediami, w oczach kibiców psuje to, co najważniejsze. Po pierwsze każdorazowo przygotowuje zbyt zalane wodą tory, a po drogie - był jednym z decydentów dyskwalifikacji Zmarzlika.

Z kolei Bartosz Zmarzlik w wywiadach po zawodach Grand Prix w Toruniu twierdził, że jego dzień zmagań nie był taki, jak każdy inny. Po raz pierwszy czuł, że musi wygrać, a nie tylko może. Taki stan rzeczy to oczywiście pokłosie zmagań w Vojens. Jednocześnie nasz mistrz twierdzi, że nie chciał zwyciężyć, by utrzeć nosa światowym władzom żużla, a zrobił to tylko i wyłącznie dla siebie, o czym także wspominał w wywiadzie na łamach naszego portalu.