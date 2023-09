Zmarzlik nigdy w życiu tego nie czuł. „Sprawdzałem 10 razy czy wszystko mam”

- Dla mnie to był naprawdę inny dzień, niż zwykle. Pierwszy raz w karierze miałem poczucie, że coś muszę zrobić, a nie tylko mogę. Po Vojens naprawdę chciałem udowodnić coś sobie i innym. Cały sezon powtarzam, że nic nie muszę, tylko mogę. Tym się kieruję. Pierwszy raz w życiu poczułem, że po prostu muszę coś zrobić, by udowodnić sobie wiele rzeczy sobie. Po tym co się stało w Vojens, to złoto smakuje trochę lepiej. Nikomu nie chciałem ucierać nosa, sobie chciałem coś udowodnić - powiedział Bartosz Zmarzlik.