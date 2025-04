Piękna walka Skrzyszowskiej z rekordzistką świata. Koszmar mistrzyni z Nankinu

Diamentowa Liga w Xiamen. Pierwszy start Pii Skrzyszowskiej na stadionie. A obok wielkie sławy płotków

Światowa czołówka w rywalizacji na płotkach to dziś nie pięć czy sześć nazwisk, ale kilkanaście. Do Chin nie przyjechało przecież wiele gwiazd, ale stawka w Xiamen i tak była okazała. Rekordzistka świata Tobi Amusan, wracająca do rywalizacji po niedanych igrzyskach w Paryżu, do tego aktualna mistrzyni świata Danielle Williams, mistrzyni świata z hali Devynne Charlton, wreszcie Grace Stark. Amerykanka w HMŚ wpadła na metę niemal równo z Polką, o dwie tysięczne za nią. A to znaczy, że jej do medalu zabrakło 0.005 s. Do tego biegła już tydzień temu w Gainesville, uzyskała bardzo dobre jak na ten okres 12.51 s.