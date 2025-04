Rekord świata genialnego Norwega. 21 setnych. Na sam koniec Diamentowej Ligi

Ponad siedem miesięcy kibice lekkiej atletyki musieli czekać na powrót Diamentowej Ligi , skupiającej niemal wszystkie gwiazdy biegów, rzutów czy skoków. To nie tylko rywalizacja w tych tradycyjnych konkurencjach, ale w przypadku biegów, często na nietypowych dystansach . Bo na nich czasem łatwiej o rekordowe osiągnięcia, które dodają rangi rywalizacji, dodatkowo bodźcują kibiców czy, co oczywiste, sponsorów.

I ta sztuka udała się w ostatniej konkurencji dnia - biegu panów na 300 metrów przez płotki . Sztuki dokonał Karsten Warholm . Gdy w 2021 roku pobił rekord świata na 300 metrów w Oslo (33.26 s), dwa miesiące później w olimpijskim finale powtórzył ten wyczyn na dystansie 400 metrów (45.94 s). Do dziś to najlepszy rezultat na dystansie jednego okrążenia z płotkami.

Diamentowa Liga w Xiamen. Długie oczekiwanie na rekord świata. I stało się, na samym końcu

Aby kibice w Xiamen mogli cieszyć się z historycznego wyniku, organizatorzy zawodów wprowadzili do programu dwie "nietypowe" konkurencje. A dokładniej: dwa biegi na nietypowych dystansach. Wiadomo, taki rekord mógł w każdej chwili pobić Armand Duplantis, Szwed jest do tego zdolny bez względu na okoliczności. Rok temu się udało, ale to jego 6.24 m z Xiamen nie przetrwało nawet pół roku. Do dziś pobił go trzykrotnie, najpierw w Paryżu, później w Chorzowie, a niedawno w Clermont-Ferrand. Dziś jednak był daleki od tego, zaliczył 5.92 m, zapewnił sobie triumf w mityngu. A później trzykrotnie strącił 6.01 m.