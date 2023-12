Pokonał Golloba, ale z GP znów zrezygnuje?

Gdy w 2003 roku "jakiś Billy Janniro" debiutował w polskiej lidze, nie spodziewano się po nim niczego specjalnego . Mało tego, w ogóle niczego się nie spodziewano! Większość obserwatorów uważała, że Ekstraliga to nie jest jego poziom. Gdy przyjechał na mecz z Polonią Bydgoszcz, miał ze sobą sprzętu tyle co początkujący junior, a przed zawodami jadł chipsy, popijając colą, totalnie przestał być traktowany poważnie. No bo na logikę - jak ktoś taki mógł zagrozić gwiazdom.

Znów to zrobił, ale pogromca Golloba odda miejsce młodszym

Billy Janniro wciąż ściga się w USA, gdzie mimo wieku i hobbystycznego podejścia jest jednym z najlepszych żużlowców. Kilka dni temu awansował do europejskich eliminacji GP i będzie uprawniony do startu w jednej z rund. Na 99% jednak zrezygnuje z udziału. Rok temu było to samo. Gdy pod koniec roku rozmawialiśmy z Janniro, nawet nie brał on pod uwagę występu w Europie. Od razu mówił, że oddaje miejsce koledze, który uplasował się za nim. Janniro już nie chce startować w takich zawodach.