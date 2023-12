Federacja wydała ważny komunikat. Chodzi o powrót Rosjan

Żużlowcy urodzeni w Rosji w ostatnich latach nie mają łatwego życia. Po wybuchu wojny w Ukrainie każdy z nich zaliczył rok przerwy, po tym jak działacze zawiesili ich w ramach kary za to co wyczynia Władimir Putin. O ile kilkanaście miesięcy później nasi rodacy dopuścili do rozgrywek ligowych zawodników z polskim paszportem, o tyle międzynarodowa federacja nadal pozostaje nieugięta i nie pozwala na starty w imprezach rangi mistrzowskiej. Kibice z jednej strony są zadowoleni, bo mają świadomość tego co dzieje się w państwie zarządzanym przez Wołodymyra Zełenskiego. Z drugiej jednak niektórych zaczyna nudzić ciągła dominacja Bartosza Zmarzlika w Speedway Grand Prix. Polak jest wręcz nie do zatrzymania i zgarnia złoto za złotem.