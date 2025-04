Polka zagra o ćwierćfinał WTA 250. 6:1, 6:1 w 64 minuty, czekała 18 miesięcy

7 godzin i 10 minut - tyle czasu potrzebowała Katarzyna Kawa na przejście dwustopniowych eliminacji do turnieju WTA 250 w Bogocie. Najpierw Polka rozegrała mecz pełen zwrotów akcji z Gerganą Topałową. Po prawie trzygodzinnej walce pokonała reprezentantkę Bułgarii 7:6(1), 4:6, 6:4 . Gdy wydawało się, że trudno będzie przebić czas tamtej rywalizacji, 32-latka stoczyła jeszcze dłuższy pojedynek w decydującej rundzie kwalifikacji. Nasza reprezentantka triumfowała w starciu z Patricią Marią Tig 7:5, 6:7(2), 7:6(6) po 253 minutach gry - to najdłuższa batalia w głównym cyklu WTA w sezonie 2025.

W turnieju głównym los uśmiechnął się do zawodniczki z Krynicy-Zdroju, bowiem na "dzień dobry" trafiła na grającą z dziką kartą reprezentantkę Kolumbii - Valentinę Mediorreal Arias. 18-latka plasuje się obecnie na 800. miejscu w rankingu WTA, a więc o 577 lokat niżej od Polki. Tenisistka gospodarzy dopiero zbiera pierwsze doświadczenia w zawodowych rozgrywkach. Katarzyna występowała w roli zdecydowanej faworytki do awansu do drugiej rundy i miała szansę na to, by po prawie 18 miesiącach odnieść swoje kolejne zwycięstwo w głównej drabince imprezy o randze min. WTA 250.