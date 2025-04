Już tylko godziny pozostały do rozpoczęcia jednego z najważniejszych spotkań w krajowej piłce. W środę o Superpuchar Polski na PGE Narodowym Jagiellonia Białystok zmierzy się z Wisłą Kraków. Kibice z Małopolski od kilku dni drżeli kontuzjowanego Angela Rodado i mieli nadzieję, że Hiszpan wystąpi w stolicy. Nowe wieści przekazał we wtorek trener Mariusz Jop. Początek starcia o 21:00. Transmisję przeprowadzą kanały Polsat Sport i TV 4. Mecz oglądać można także w Polsat Box Go.