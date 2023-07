Podpisali na siebie wyrok. Za styl punktów nie ma

Od kilku tygodni mówiło się, że mecz w Łodzi pomiędzy Orłem a PSŻ-em będzie kluczowy w walce o utrzymanie. Goście z Poznania, patrząc na ich kalendarz do końca rundy zasadniczej, po prostu musieli wygrać. Każdy inny wynik praktycznie wysyłałby ich do 2. Ligi Żużlowej. Działacze i sztab szkoleniowy wzięli to sobie do serca, bo zrobili wszystko, aby na łódzkiej Motoarenie spisać się jak najlepiej. Beniaminek trenował w Toruniu, a te tory są do siebie bardzo podobne.



Nadzieje kibicom ze stolicy Wielkopolski dawały poprzednie wyjazdowe mecze, w których PSŻ przegrywał, ale w nawet niezłym stylu. Problem w tym, że żużel to nie skoki narciarskie i za styl punkty nie przybywają. Kolejną nadzieją była osoba nowego trenera Adama Skórnickiego, który w przeszłości był szkoleniowcem Orła. Łodzianie zresztą też jechali z nożem na gardle. Byli zagrożeni spadkiem. To oni przed meczem zamykali tabelę, ale w perspektywie mieli trzy domowe spotkania.