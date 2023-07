Oficjalnie! Kolejny lider zostaje w Stali

Gorzowianie lepszego momentu nie mogli sobie wymarzyć, by ogłosić pozostanie w zespole Andersa Thomsena. Duńczyk zaraz po tym, jak do spółki z Oskarem Fajferem zwyciężył podwójnie nad Mikkelem Michelsenem i niepokonanym do tego momentu Kacprem Woryną przystanął na murawie stadionu. Już wówczas było wiadomo, co zaraz zrobi Anders Thomsen.