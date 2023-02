Obrał zaskakujący kierunek. Miłość kwitnie

Słońce, rajskie plaże i kolacje przy świecach to wymarzone wakacje niemal każdego żużlowca. Do tego grona nie należy jednak Mads Hansen, który wraz ze swoją partnerką postanowił wybrać się do mroźnej Islandii. Para chwali się obecnie zdjęciami na Instagramie, a widoki jakie podziwiają zapierają dech w piersiach.