Nikt w nich nie wierzy. Szwed odpowiada krytykom

- Wisienką na torcie byłby powrót do cyklu Grand Prix - mówi Oliver Berntzon. Szwed startował w mistrzostwach świata w 2021 roku, lecz była to tylko roczna przygoda. W przyszłym roku będzie reprezentował nowy klub w polskiej lidze. 30-latek dołączył do H. Skrzydlewska Orła Łódź, który ma walczyć o utrzymanie. Sam zainteresowany jest jednak pełny optymizmu. - Taka sytuacja może zadziałać na naszą korzyść - odpowiada.