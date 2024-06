Nikt nie chce występować w tym klubie. Na jaw wychodzą nowe fakty

Transfery. Patryk Dudek mógł trafić do GKM-u Grudziądz? Marcin Murawski komentuje

Murawski zdradził, że co roku powtarzają się trudności w przekonaniu żużlowców do jazdy w Grudziądzu. Brak play-off, mniej meczów w sezonie robi swoje. - Nie wiem, czy była lepsza, jednak zawsze słyszę od zawodników, że nasza oferta była rewelacyjna, że wszystko było profesjonalne, ale... - odpowiedział Murawski. Żużlowcy, mając propozycję z GKM-u i z jeszcze innego klubu, wybierają drugą opcję . - Śmiało mogę powiedzieć, że tak jest. Jesteśmy mniejszym ośrodkiem, nie wiem, czy do końca dobrze położonym. Uważam, że ten region jest trochę biedniejszy, bo też odczuwamy to jako klub przy pozyskiwaniu sponsorów . W wyścigu o zawodników zawsze stoimy na straconej pozycji - zaznaczył działacz.

PGE Ekstraliga. Leon Madsen wykiwał GKM Grudziądz

Korościel przypomniał choćby sytuację z Leonem Madsenem, który przed sezonem 2015 podpisał nawet z GKM-em list intencyjny, ale odstąpił od podpisania umowy po usłyszeniu propozycji Unii Tarnów. - To była trochę inna historia. Gdyby jednak wtedy trafił do Grudziądza, to byłaby super drużyna. Mieliśmy Artioma Łagutę i Tomka Golloba. Ciekawie to wyglądało, ale zawsze jest jakieś "ale" na końcu - zaznaczył prezes.



Murawski podkreślił, że w ostatnich latach toczyły się rozmowy z naprawdę wieloma zawodnikami. - To trudna sprawa. Chyba dwa lata temu przejrzeliśmy z Rafałem Wojciechowskim listę zawodników sklasyfikowanych od 1 do 30, może z trzech ominęliśmy. Bez telefonu był Bartek Zmarzlik i chyba ktoś jeszcze. Dzwoniliśmy, szukaliśmy. Zawsze było jakieś "ale". Nie możemy jednak dać kwot razy dwa, nie posiadamy takich środków - podsumował Murawski.



Zespół z Grudziądza po raz kolejny celuje w play-offy, ale działacze wciąż muszą oglądać się za siebie, ponieważ po kontuzji Jasona Doyle'a GKM znów jest jednym z głównych kandydatów do spadku.