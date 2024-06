Gwiazdor zrobił z siebie pośmiewisko. Chociaż w Polsce zarobi fortunę

Fani Leona Madsena przecierają oczy ze zdumienia, widząc, co ich idol wyprawia w Grand Prix i Speedway Euro Championship. Wielki indywidualista jest cieniem samego siebie, kompletnie nie przypomina gościa, który dwukrotnie sięgał po wicemistrzostwo świata i dwukrotnie po mistrzostwo Europy . W okresie między sezonami w życiu Duńczyka sporo się zmieniło, m.in. rozstał się z wieloletnią partnerką, Polką Magda Bradtke. Niedawno przebąkiwał też o tajemniczych "trudnościach". Madsen w klasyfikacji przejściowej mistrzostw świata zajmuje dopiero dziesiąte miejsce . W czterech rundach uzbierał zaledwie 32 punkty. Dokładnie tyle samo ma Szymon Woźniak, ale cele tych zawodników były inne. Duńczyk przecież wielokrotnie mówił o zdetronizowaniu Bartosza Zmarzlika (z walki o złoto już się wykreślił), a Polak jest debiutantem w gronie stałych uczestników cyklu i na razie zbiera doświadczenie.

Grand Prix. Leon Madsen spisuje się katastrofalnie

36-letni Madsen tylko w Gorican i Landshut dotarł do półfinałów, w pozostałych turniejach mógł pakować sprzęt do busa już po fazie zasadniczej. Katastrofalnie zaprezentował się przede wszystkim na PGE Narodowym w Warszawie, gdzie zdobył tylko dwa punkty i do klasyfikacji generalnej otrzymał za ostatnie miejsce tylko punkt. Od Warszawy zaczęły się kłopoty Duńczyka.