Gwiazdy rozbiły bank. Będzie potężny rachunek za awans

Abramczyk Polonia w hicie Metalkas 2. Ekstraligi rozbiła INNPRO ROW 61:29. Taki pogrom w kontekście walki o awans nic bydgoszczanom nie daje, a za punkty jednak trzeba płacić. Zawodnicy wystawią faktury łącznie za 68 punktów (61+7 bonusów). To już nie pierwsze bardzo wysokie zwycięstwo podopiecznych Tomasza Bajerskiego. Jeśli Polonia dotrze do finału, to prezes Jerzy Kanclerz wyda krocie na punktówki.