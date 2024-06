Polski biznesmen zamknął buzie hejterom. A tak go krytykowali

Kibice ze stolicy Wielkopolski mają dość minimalnych porażek. Ile to razy w poprzednim sezonie już witali się z gąską, a po ostatnim wyścigu wściekali się z przegranych spotkań. Przed rokiem PSŻ, jako beniaminek, przegrał większość spotkań na tzw. styku, co skończyło się spadkiem do Krajowej Ligi Żużlowej. Poznaniacy ostatecznie wystartowali ponownie w Metalkas 2. Ekstralidze, ale zawdzięczają to przede wszystkim regulaminowi, którego w stanie spełnić nie był niemiecki Trans MF Landshut Devils. Reklama

Metalkas 2. Ekstraliga. PSŻ Poznań nie chce spadać. Kolejne ważne zwycięstwo

Skład PSŻ-u był budowany w momencie, kiedy pozostałe drużyny miały dogadanych już prawie wszystkich zawodników. Zarząd w porozumieniu ze sztabem szkoleniowym zgarnął dostępnych na rynku zawodników w nadziei, że trener Adam Skórnicki osiągnie z nimi sukces, czyli przynajmniej zajmie siódme miejsce w tabeli. Po piątkowej wygranej z Abramczyk Polonią i niedzielnej z Texom Stalą (45:44), w stolicy Wielkopolski mogą cieszyć się z sensacyjnej, piątej pozycji w tabeli. Utrzymania siedem punktów jeszcze nie gwarantuje, ale PSŻ jest na dobrej drodze.



W tym tygodniu napisaliśmy artykuł o tym, że kibice z Poznania krytykują prezesa za odejście Michaela Jepsena Jensena do ZOOLeszcz GKM-u Grudziądz (kwota wypożyczenia wyniosła 250 tysięcy złotych). W komentarzach nie brakowało mocnych słów, my opublikowaliśmy te bardziej wyważone. Działania poznańskiego ośrodka porównano do działań... zarządu Lecha Poznań, a to nie jest komplement, bo ośmiokrotny mistrz Polski od kilku miesięcy jest pod ostrzałem kibiców.

Żużel. Michael Jepsen Jensen odżył, PSŻ Poznań też

Jepsen Jensen ma już za sobą debiut w nowym zespole. W meczu PGE Ekstraligi zdobył dla GKM-u 5 punktów w czterech startach. Raz w imponującym stylu pokonał na torze w Lublinie samego Bartosza Zmarzlika. Fani Orlen Oil Motoru Lublin przecierali oczy ze zdumienia, widząc taki obrazek. Duńczyk odżył. Po pierwsze: w elicie nie przywozi samych zer (w debiucie jechał na najtrudniejszym możliwym terenie), a po drugie: przynajmniej w końcu jeździ. W barwach PSŻ-u odjechał przecież tylko jedno spotkanie, w którym zdobył 9 punktów z bonusem.



Miał być jednym z liderów, a został odstawiony od składu. Tego fani nie potrafili zrozumieć, zwłaszcza że niestabilnie punktuje Matias Nielsen. Nadmiar zawodników w drużynie zawsze negatywnie działa na atmosferę, teraz z pewnością ona się oczyściła. Forma Nielsena, po tym jak teraz ma pewne miejsce w składzie, jakoś diametralnie nie wzrosła, ale co z tego, skoro PSŻ wygrał dwa ważne mecze i brakuje mu już tylko jednego lub dwóch zwycięstw do utrzymania? Wyniki pokazują, że pozbycie się z Duńczyków po prostu było rozsądną decyzją, która w dodatku zasiliła klubowy budżet.

Texom Stal Rzeszów:

1. Marcin Nowak - (2*,3,0,0,2*) 7+2

2. Mateusz Świdnicki - (-,0,-,-) 0

3. Nicki Pedersen - (3,2,2,1*,2) 10+1

4. Krystian Pieszczek - (0,w,-,-) 0

5. Jacob Thorssell - (1,3,1*,3,2,0) 10+1

6. Wiktor Rafalski - (2,2,0,2) 6

7. Jakub Poczta - (0,-,0) 0

8. Jesper Knudsen - (0,3,2,3,3) 11



#OrzechowaOsada PSŻ Poznań:

9. Matias Nielsen - (1,2,2,1,1) 7

10. Szymon Szlauderbach - (3,1*,1*,0) 5+2

11. Mateusz Dul - (0,1,w,-) 1

12. Aleksandr Łoktajew - (2*,3,w,3,1) 9+1

13. Ryan Douglas - (3,2,3,3,3) 14

14. Kacper Teska - (1,1,0,1*) 3+1

15. Kacper Grzelak - (3,1*,2,0) 6+1

16. Lech Chlebowski - nie startował

Abramczyk Polonia Bydgoszcz - INNPRO ROW Rybnik 61:29

Zawiedli się ci, którzy z wypiekami czekali na hit Metalkas 2. Ekstraligi. Zamiast hitu, otrzymaliśmy kit. Abramczyk Polonia Bydgoszcz rozgromiła INNPRO ROW Rybnik 61:29. Goście przyjechali do Bydgoszczy bez swojego lidera Brady'ego Kurtza, jednak pozostali zawodnicy w składzie powinni uzbierać znacznie więcej punktów. Prezes Krzysztof Mrozek śmiało może mieć zastrzeżenia do wszystkich zawodników. Na początku świetnie jechał Rohan Tungate, w drugiej części meczu osłabł nawet i on. Reklama

INNPRO ROW Rybnik:

1. Rohan Tungate - (2,3,3,1,1,0,2) 12

2. Norick Bloedorn - (2,1,0,0,2,1) 6

3. Jakub Jamróg - (0,2,2,1,0,1,1*) 7+1

4. Brady Kurtz - zastępstwo zawodnika

5. Grzegorz Walasek - (1*,0,1,-,-,-) 2+1

6. Kacper Tkocz - (d,0,-,0) 0

7. Paweł Trześniewski - (2,0,0,0) 2

8. Maksym Borowiak - nie startował

Abramczyk Polonia Bydgoszcz:

9. Kai Huckenbeck - (1,3,2*,2*) 8+2

10. Andreas Lyager - (2,2*,3,2*,0) 9+2

11. Mateusz Szczepaniak - (3,1,2*,3,2*) 11+2

12. Tim Soerensen - (0,3,3,3,3) 12

13. Krzysztof Buczkowski - (3,2,3,3,3) 14

14. Olivier Buszkiewicz - (1,1*,1) 3+1

15. Franciszek Karczewski - (3,0,1) 4

16. Franciszek Majewski - nie startował



