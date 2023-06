Niemiecki spiker wprawił Polaka w osłupienie

Jeśli ktoś nigdy nie był na zawodach za naszą zachodnią granicą, to jadąc tam może przeżyć istny szok . Stadiony w większości położone są centralnie w środku pola, względnie w lesie czy na prywatnej posesji. Praktycznie nie spotyka się tam takich obiektów, jak polskie, nawet te 1-ligowe. Specyficzna jest także formuła przeprowadzania zawodów. Ciągną się one niemiłosiernie, ale wszystko to ma jasny cel - zarobić jak najwięcej na gastronomii. Większość ośrodków organizuje jeden turniej w roku, więc chce "wycisnąć" finansowo ile się da. Półgodzinne przerwy między seriami czy 30 okrążeń ciągnika przy równaniu? Standard.

Standardem jest również zachowanie spikerów, którzy przede wszystkim komentują wydarzenia na bieżąco, w trakcie biegu. Używają luźnego słownictwa, pokrzykują, czasem powiedzą coś śmiesznego czy głupiego. Wszystko to ma na celu utrzymanie jak najlepszej atmosfery na zawodach. Ludzie dobrze się bawią, chcą by to trwało jak najdłużej, bo przecież najczęściej żużel widzą raz w roku. To z kolei daje spikerowi pole do popisu, które często wykorzystuje.