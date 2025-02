Nie zostawił na nich suchej nitki. Obracają milionami, a są dusigroszami

Czy zawodnicy kłamią?

Podczas wywiadów telewizyjnych możemy czasami usłyszeć frazę, że tor był inny niż na treningu. Niektórzy kibice nie potrafią tego zrozumieć. Oczekują, aby profesjonalista był w pełni dopasowany do każdych warunków. - Starzy zawodnicy mówią, że warunki na meczu są inne niż na treningu. I można powiedzieć, że w tym miejscu kłamią. Skoro Krzysiek Kasprzak mówi, że zawodnicy starsi nie jeżdżą na meczu na tym samym sprzęcie co na treningu, to skąd mają wiedzieć, czy tor jest taki, czy inny - pyta retorycznie Krzystyniak.

Porównał ich do „centusiów”

Zawodowe koszta uprawiania sportu żużlowego poszły drastycznie w górę. Każda zużyta opona, śrubka do wymiany, tłoki, etc. to są często koszta z gatunku kilku tysięcy złotych. Chcąc być najlepszym, trzeba jednak trenować. Bartosz Zmarzlik z motocyklem prawie się nie rozstaje. Jest zawodnikiem, któremu jeśli nie idzie, to potrafi spędzić cały dzień na torze, aby znaleźć przyczynę problemów.



- To są centusi, jak to się żartobliwe mówi. Oni nie będą na treningu piłował sprzętu, na którym jeździ na meczu. Trening jest do szukania ustawień. Kiedyś Eddy Merckx powiedział, co później powtarzał Czesiu Czernicki, że trening ma być męczarnią, a zawody przyjemnością. Potem wjeżdża się na mecz z czystą głową. Tor jest zawsze taki sam, chyba, że spadnie jakaś ulewa - kończy legenda polskiego żużla.