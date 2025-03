Bez prądu i pieniędzy, zostały im 24 godziny. Nie mają litości dla polskiego klubu

Ekstraliga Żużlowa narzeka na utrudniony kontakt z Unią Tarnów

Los Unii Tarnów w rękach biznesmena Artura Lewandowskiego

A sprawa jest ważna, bo do 11 marca Unia ma czas, żeby rozwiązać swoje problemy. Jak udało nam się ustalić, Lewandowski załatwił audytora, który ogarnie pierwszy z tematów. Pracę rozpoczął on w ubiegłym tygodniu. Wcześniej miał odmawiać, bo nie był pewny, czy za swoją pracę dostanie wynagrodzenie. Wspomniany Lewandowski zagwarantował mu jednak, że wypłata będzie.

Jeśli audyt pojawi się jutro na biurku prezesów Ekstraligi, to pozostaną pożyczki. Według nas chodzi o kwotę nawet 2,5 miliona złotych. Wszystko to pieniądze pożyczone od sponsorów. Niestety tak to nie może wyglądać, dlatego organ zarządzający rozgrywkami żąda jakiegoś pomysłu. Najlepiej byłoby, jakby te pożyczki zostały zamienione na akcje. Niewykluczone, że tak to zostanie rozwiązane, choć decyzji nie ma.