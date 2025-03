Mistrz Polski był już na wylocie. Nagły zwrot akcji, ostatnia szansa

Kibice Sparty z wielką radością przyjęli informację, że Jakub Krawczyk finalnie pozostanie we Wrocławiu. 21-latek zapracował sobie na to drugą częścią sezonu, kiedy w końcu prezentował swój odpowiedni poziom. Wcześniej był zagubiony, a trenerzy i eksperci nie mieli złudzeń.

Rażące błędy Krawczyka, zjadła go presja

Kiedy odszedł z macierzystego klubu, zjadła go presja, nie potrafił udźwignąć oczekiwań. Nawet kiedy był dobrze przygotowany i dopasowany do nawierzchni, popełniał rażące błędy techniczne. Latem nastąpił zwrot akcji, a jednym z bodźców było nieoczekiwane złoto w finale MIMP w Krośnie. Dopóki się nie przełamał, na poważnie rozważano jego powrót do Ostrowa.