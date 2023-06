Nerwy polskiej gwiazdy! Wyżył się na kamerzyście

Ten "defekt" to efekt kontaktu. Najpierw Woźniak zderzył się w wejściu w pierwszy łuk z Vaclavem Milikiem, a następnie, na wyjściu z pierwszego łuku zderzył się z Jasonem Doyle’em. Można wręcz powiedzieć, że reprezentant Stali Gorzów został sponiewierany przez kolegów z toru.

W wyniku tego drugiego zderzenia Woźniakowi pękł łańcuch sprzęgłowy, przez co zawodnik Stali Gorzów nie był w stanie kontynuować jazdy.

Nie oszczędził kamerzysty

- Jeszcze bliżej ku*wa! - krzyknął zdenerwowany Szymon Woźniak do kamerzysty. - No odsuń się, no - dodał po chwili delikatnie odpychając kamerzystę.