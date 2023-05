Mało im gwiazd. Będą jeszcze mocniejsi

Texom Stal chce w tym sezonie awansować na zaplecze PGE Ekstraligi i jej działacze pokazują to na każdym kroku. Nie dość, że zespół zaliczył znakomity początek sezonu, to teraz dołączył do niego Krystian Pieszczek, czyli człowiek którego stać na solidną jazdę w pierwszej lidze. Nie jest to jednak dobra informacja dla obcokrajowców jeżdżących na Podkarpaciu. Dwóch pożegnało się właśnie z drużyną.