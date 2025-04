Wielki powrót na horyzoncie. Europejski gigant chce sięgnąć po kolejnego Polaka

W miarę kolejnych spotkań Szymański wyglądał coraz lepiej na boisku i, co najważniejsze, zaczął zaliczać dość regularne udziały przy bramkach drużyny ze Stambułu. Na chwilę obecną może się on pochwalić dorobkiem strzeleckim na poziomie 7 goli. Podarował on swoim kolegą również 9 kluczowych podań, otwierających drogę do zdobycia bramki. Choć nie są to liczby, do których w ostatnim sezonie przyzwyczaił nas Szymański, to z całą pewnością można powiedzieć, że jego forma zaczyna przejawiać coraz większe oznaki stabilizacji. Widoczne było to między innymi podczas "Derbów Stambułu" w ćwierćfinale Pucharu Turcji, które poza sportowym widowiskiem niosły ze sobą również szereg negatywnych emocji. Wówczas nasz reprezentant zaliczył jedyne trafienie, które nie pozwoliło jednak odnieść triumfu nad Galatasaray. Warto również przypomnieć, że niespełna kilka dni temu Szymański zaliczył swój setny występ w barwach "Żółtych Kanarków", co zostało hucznie uczczone w szatni zespołu po zakończeniu zwycięskiego spotkania z Trabzonsporem.

