​Sportowe emocje wracają do stolicy Tatr! III Europejski Kongres Sportu i Turystyki już w maju w Zakopanem

Sceneria? Idealna do merytorycznych rozmów i spotkań na najwyższym poziomie. Górskie otoczenie, tatrzański klimat oraz sprawdzona infrastruktura Nosalowego Dworu stworzą warunki sprzyjające wymianie doświadczeń, budowaniu relacji i konstruktywnym dyskusjom.

Europejski Kongres Sportu i Turystyki jednym z najważniejszych wydarzeń branżowych w Polsce

Moc Kongresu to także jego medialny zasięg. Polsat Sport, pełniący już po raz trzeci rolę głównego partnera medialnego wydarzenia, odgrywa kluczową rolę w budowaniu jego rozpoznawalności i dotarciu do szerokiego grona odbiorców .

Najbardziej wybiegającym w przyszłość segmentem wydarzenia będą bez wątpienia "Igrzyska w Polsce" - wyjątkowa okazja, by wspólnie z zaproszonymi ekspertami przyjrzeć się realnym szansom naszego kraju na organizację największego sportowego święta świata. Uczestnicy panelu wezmą pod lupę nie tylko kwestie infrastruktury i promocji, ale też długofalowe korzyści dla polskiego sportu i gospodarki.

Ale to nie wszystko! O popularyzacji sportu będą mówić także specjaliści uczestniczący w panelach w ramach segmentu "Biznes i marketing w sporcie". Tu tytuł mówi sam za siebie. Reklama, komunikacja, a wreszcie finanse - czyli dyskusje o sferach jakże związanych ze sportem. Z kolei blok "Społeczne znaczenie sportu i rozwój kultury fizycznej" skupi się na wyzwaniach, jakie stoją przed młodym pokoleniem oraz na tym, jak mądrze wspierać aktywność fizyczną w różnych grupach społecznych. Segment "Turystyka, która buduje" będzie poświęcony dyskusjom na temat potencjału Polski w przyciąganiu turystów z różnych stron świata.

Bez dwóch zdań w Zakopanem każdy znajdzie dla siebie coś interesującego. Poprzednie dwie edycje pokazały, że nie brakuje ciekawych i inspirujących rozmów, stojących na wysokim merytorycznym poziomie. Zdarzały się i ostre wymiany zdań, ale to dobrze, bo to pokazuje, że dialog o polskim sporcie jest ożywiony. A to cieszy, bo tylko energiczna komunikacja może przynieść wartościowe wnioski i pomysły - komentuje przedstawiciel organizatora.