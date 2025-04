Pokonali Real, zatrzymali Barcelonę. "Są faworytem". "Jaga" w jaskini lwa

Nadchodzi dwumecz Real Betis - Jagiellonia Białystok w ćwierćfinale Conference League. 17 kwietnia trzeci raz w ciągu 9 miesięcy Manuel Pellegrini przyjedzie do Polski. W lipcu nieoczekiwanie spędzał wakacje w Bydgoszczy, rozpoznali go wtedy przechodnie na ulicy. Chilijski trener nie miał problemu, by robić sobie z nimi zdjęcia. 3 października pojawił się w Warszawie, tym razem już zawodowo. Jego Real Betis na otwarcie fazy ligowej przegrał z Legią 0:1 . Reklama

Los chciał, że na drodze andaluzyjskiego zespołu w tych rozgrywkach pojawił się kolejny polski zespół: mistrz kraju, Jagiellonia Białystok. "Los Verdiblancos" są teraz w dużo lepszej formie niż jesienią i ich odpadnięcie byłoby sporą niespodzianką. - Dużo zmieniło zimowe okienko transferowe, przyszli Antony i Jesus Rodriguez z klubowej akademii. To naznaczyło nowy okres w ofensywie, która do tamtego momentu miała problemy z bramkostrzelnością. Pewność siebie drużyny poszła w górę - mówi nam dziennikarz "Estadio Deportivo" Ivan Diaz Rivera.

Pellegrini celuje w czwartą wizytę w kraju nad Wisłą - 28 maja we Wrocławiu w finale LK. Pierwszy krok do tego postawić musi jednak dziś na swoim terenie, na Estadio Benito Villamarin.



Real Betis w wielkiej formie. Co na to Jagiellonia Białystok?

Niech przemówią liczby - jego piłkarze od połowy lutego do teraz zdobyli 19 punktów na 21 możliwych w LaLiga. Nałożyły się na to imponująca wygrana z Realem Madryt czy ta zawsze prestiżowa w derbach miasta z Sevillą. W sobotę doszedł do tego ważny remis wywalczony na stadionie Barcelony. W zestawieniu ostatnich pięciu kolejek są na czele stawki wraz z właśnie "Dumą Katalonii". W tabeli ogólnej zajmują 6. miejsce, ale wydaje się, że w końcówce sezonu powalczą o 5., a może nawet 4. pozycję. Z ostatnich 11 starć we wszystkich rozgrywkach wygrali aż 8, zremisowali 2 i przegrali tylko 1 (rewanż z Gentem, gdy po pierwszych 90 minutach mieli komfortową przewagę 3:0, trzeba więc brać na ten wynik poprawkę). Reklama

W zespole z Villamarin zgadza się teraz wszystko. "Jaga" musi się wspiąć na wyżyny, wykorzystać fakt rozgrywania rewanżu przy ulicy Słonecznej 1, ale i tak może to nie wystarczyć. Przypomnijmy, że na zwycięzcę dwumeczu w półfinale czekał będzie ktoś z dwójki Celje - Fiorentina. Uznawana za faworyta do końcowego triumfu Chelsea jest po drugiej stronie drabinki, zmierzy się z Legią. Betis jest uznawany za drugą najmocniejszą ekipę w stawce. Nawet wspomniany Diaz Rivera nie zaryzykowałby stwierdzenia, że zespół z zielonej części Sewilli jest na "pole position" do odebrania trofeum. - Jest faworytem w tym dwumeczu i kandydatem do walki o puchar do samego końca - stwierdził zachowawczo.

O ile sześć miesięcy temu w stolicy Polski Pellegrini wystawił częściowo rezerwowy skład, to teraz raczej nie będzie już miejsca na rotacje i kalkulacje. - Betis gra już tylko w dwóch rozgrywkach, bo został wyeliminowany z Copa del Rey (w 1/8 finału z Barceloną - red.). Walczy na całego dzięki głębokości kadry - tłumaczy nam tamtejszy dziennikarz. Trzeba pochwalić chilijskiego trenera za "zbudowanie" sobie formy zmienników, tym bardziej że klub nie dysponuje dużymi środkami finansowymi. Jak podkreśla Diaz Rivera, nie będzie w stanie wykupić Antony'ego z Manchesteru United, ale potencjalnym rozwiązaniem może być przedłużenie wypożyczenia. Trudno jednak stwierdzić, czy "Czerwone Diabły" się na to zgodzą. Reklama

Antony / OLI SCARFF / AFP / AFP

Powrót do najlepszej formy Brazylijczyka oraz nieco zapomnianego Isco to prawdziwy majstersztyk 71-latka urodzonego w Santiago. Hiszpan był już na takim etapie kariery, że miał problemy ze znalezieniem klubu. Szkoleniowiec wytworzył wokół swoich podopiecznych taką otoczkę, że 32-latek znowu nabrał wiatru w żagle i przypomina siebie z czasów Malagi czy Realu Madryt.

Pellegrini ufa zawodnikom, w których widzi jakość i zaangażowanie, tak jak w przypadku Isco. W Betisie panuje też świetna atmosfera ~ Ivan Diaz Rivera

To wszystko zapowiada długie 90 minut dla mistrza Polski na Villamarin.

Isco (po prawej) / AFP

