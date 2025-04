Były trener Wisły ostrzega Jagiellonię przed meczem z Betisem. "Skończy się goleadą"

W ostatnim czasie kibice Jagielloni Białystok mają wiele powodów do szczęścia. W zeszłym sezonie ich drużyna sensacyjnie sięgnęła po mistrzostwo Polski, dzięki czemu jesienią rozpoczęła zmagania w Lidze Konferencji Europy. Po fazie ligowej awansowała do play-offów, w których najpierw pokonała w dwumeczu FK TSC Backa Topola, a następnie w 1/8 finału wyeliminowała belgijskie Cercle Brugge . Teraz przyszedł czas na ćwierćfinał europejskich pucharów.

W nim zespół Adriana Siemieńca zmierzy się z Realem Betis, który zawitał w Polsce na początku października zeszłego roku. Wówczas Hiszpanie niespodziewanie przegrali 0:1 z Legią Warszawa . Bohaterem stołecznego klubu został Steve Kapuadi. To właśnie gol Francuza zapewnił Legii historyczną wygraną. Mimo tamtej porażki klub z Sewilli dotarł do ćwierćfinału, gdzie zagra z drugim przedstawicielem ekstraklasy.

Kiko Ramirez powiedział to wprost przed meczem Betis - Jagiellonia. "Betis to nie Wisła"

Z jednej strony były szkoleniowiec Wisły docenia ofensywny styl prezentowany przez mistrzów Polski, jednak mimo to według niego to może nie wystarczyć na rozpędzony Betis. - Morale zespołu Betisu poszło też w górę po wygraniu derbowego starcia z Sevillą. To był dla nich zastrzyk pewności siebie. W tej sytuacji, szczerze mówiąc, trudno mi stawiać na Jagiellonię. To nie ten sam Betis, z którym mierzyła się Legia. Zarówno Betis, jak i Chelsea, to teraz zespoły będące faworytami rozgrywek Ligi Konferencji - słyszymy.