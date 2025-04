Polska kadra w Radomiu, a Świątek już w Stuttgarcie. Tak została powitana

10 kwietnia reprezentacja Polski rozpocznie swoje zmagania w turnieju kwalifikacyjnym Billie Jean King Cup mierząc się z Szwajcarią w Radomiu. "Biało-Czerwone" będą musiały radzić sobie m.in. bez Igi Świątek, która podjęła - bez dwóch zdań niełatwą dla siebie - decyzję o tym, by zamiast wziąć udział we wspomnianych rozgrywkach udać się do Niemiec na Porsche Tennis Grand Prix. Organizatorzy w swoisty sposób zdążyli już powitać wiceliderkę światowego rankingu.