Lider i nic więcej? Trener wie, na co ich stać

Janusz Kołodziej wiadomo jakiej jest klasy zawodnikiem. Nasza drużyna nie jest konfliktowa, a w innych zespołach się to zdarza, potrafi iskrzyć. Różnie to bywa, a my mamy zrównoważony zespół. Sportowo siedzą w naszych zawodnikach diabliki, co spowoduje, że będą na torze walczyć

Skazują ich na walkę o utrzymanie

- To dobrze. Jeśli ktoś tak sądzi, to niech tak myśli. Wiemy po co tu jesteśmy i co mamy robić. To jest sport i wszystko może się wydarzyć. Wierzę w naszą drużynę i to szefostwo klubu. Stać nas na coś więcej, niż utrzymanie. Będziemy robić wszystko, by tak o nas po sezonie mówiono - zakończył Rafał Okoniewski.