Lewandowski weźmie przykład ze Zmarzlika. Polacy bliscy szczęścia na niemieckiej ziemi

Polacy ze zmiennym szczęściem

Bartosz Zmarzlik, Dominik Kubera oraz Szymon Woźniak ze zmiennym szczęściem ścigali się w fazie zasadniczej niemieckiej rundy Grand Prix. Każdy z naszych reprezentantów potrafił zachwycić, by w kolejnym wyścigu być outsiderem. Największą cenę za nierówną jazdę zapłacił Szymon Woźniak. Reprezentantowi Stali Gorzów zabrakło jednego punktu, by wejść do półfinału Grand Prix w Landshut, choć przecież potrafił zachwycić i na trasie mijać Bartosza Zmarzlika. Do półfinału wszedł z kolei Dominik Kubera, a 11 punktów zgromadzone w serii zasadniczej dało mu prawo drugiego wyboru pola startowego w półfinale. Z kolei Bartosz Zmarzlik pomimo częściowych męczarni na torze, wygrał rundę zasadniczą.