Kłopoty gwiazdy przed meczem. Odwołali mu samolot

Duński gwiazdor poleci do Berlina

Duński gwiazdor z pomocą klubu szybko znalazł inne połączenie. Do Berlina. To tam wyląduje, a na parkingu przed lotniskiem ma na niego czekać samochód z kierowcą z Grudziądza, który ma go zawieźć na zawody. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to jest szansa, że Pedersen przyjedzie nawet na dwie godziny przed meczem i będzie miał czas, żeby się na spokojnie przygotować.