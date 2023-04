Na próbie przykryli mistrzów czapką. Co się stało potem?

Zawodnicy Fogo Unii nie wykorzystali swojej prędkości

Mauger by im pokazał, jak to się robi

Warto w tym miejscu przypomnieć taką historię opowiadaną przez Krzysztofa Cegielskiego. Gdy był on młodym zawodnikiem, to pojechał z rówieśnikami do Australii na zaproszenie wielkiego mistrza Ivana Maugera. Młodzi mieli szybkie motocykle, ale w takiej solowej jeździ najlepszy okazał się Mauger. On nie miał jakiejś rakiety, ale jechał dobrze technicznie i wybierał takie ścieżki, które pozwalały mu maksymalnie rozpędzić motocykl.