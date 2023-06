Kibice przecierali oczy. To się rzadko zdarza

Kobieta kierownikiem startu? To nie jest częsty widok w żużlu. Ostatnio jednak panią widzieliśmy pod taśmą podczas zawodów w Ostrowie, co było pewnego rodzaju ciekawostką dla kibiców. Co prawda miało to miejsce podczas zawodów U-24, ale jest miłym akcentem. Panie mogą pełnić tę funkcję podobnie skutecznie, jak panowie.