Katastrofa polskiego klubu. To brzmi jak wyrok, nici z milionów

Wielka kasa w grze, to może być koniec marzeń

Zawodnik wchodząc do karetki już wiedział co się święci, mając założony temblak na lewej ręce. Uraz w krośnieńskiej drużynie wydarzył się w najgorszym możliwym momencie. Faza play-off dopiero co się rozpoczęła, a za moment może się dla nich skończyć. Gra toczy się o wysoką stawkę, bo każdy klub PGE Ekstraligi otrzymuje 6,5 miliona złotych rocznie z kontraktu telewizyjnego.