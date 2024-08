Gwiazda polskiego klubu w szpitalu. Miał rany cięte. Trwa walka z czasem

KS Apator zażegnał kryzys i w ostatnich tygodniach złapał wiatr w żagle. Nagle drużyna stała się jednym z faworytów do zdobycia medalu. Pech chciał, że w ubiegły czwartek stracili swojego lidera, Emila Sajfutdinowa . Zawodnik w dalszym ciągu przebywa w szpitalu.

Walka z czasem w polskim klubie, niepokojące wieści

Kibice zamarli, kiedy zobaczyli wypadek Sajfutdinowa w Sheffield. Rosjanin z polskim paszportem poleciał jak kukła i całe szczęście, że obyło się bez złamań. Zawodnik miał ranę ciętą na prawym pośladku i przeszedł operację. To wykluczyło go z ostatniego spotkania w Zielonej Górze, gdzie torunianie przegrali 44:46.

Dowiedzieliśmy się, że Emil za dwa dni ma opuścić szpital i pojawić się w Polsce. Tam rozpocznie dalszą rehabilitację i walkę z czasem, bo już 25 sierpnia odbędzie się ćwierćfinał z ebut.pl Stalą Gorzów. Jest obawa, że 34-latka zabraknie w tym meczu. - Istnieje takie zagrożenie - mówi nam Piotr Baron. To byłaby ogromna strata, która najpewniej przesądzi o losach dwumeczu.

Węszą spisek, chcieli trafić na tego rywala?

Faktem jest jednak, że gorzowianie w rundzie zasadniczej zdobyli w dwumeczu z KS Apatorem 5 punktów na 5 możliwych. W Toruniu niespecjalnie się tym przejmują. Zdają sobie sprawę, że play-off to nowe rozdanie, a ostatnio są na fali. Jedyne co może pokrzyżować ich plany, to brak Sajfutdinowa.