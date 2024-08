Zmarzlik poruszył całe środowisko. To koniec współpracy z polskim inżynierem?

Co ja mogę poradzić? Byłem słaby dzisiaj, nie zdołałem awansować do półfinału - wczoraj równie byłem niezadowolony. Pracowaliśmy, dziękuję teamowi, dużo walczymy. Cały czas mam kontrakt z teamem Kowalskich, wiele im zawdzięczam, dałem znać, że taka decyzja, a oni powiedzieli, że w porządku. I tak dalej jechałem panem Ryszardem dzisiaj - czasem w nerwach są złe wnioski. Przegadamy to i będziemy te klocki układać

~ mówi w rozmowie z Eurosport Extra.