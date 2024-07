Mają twardy orzech do zgryzienia. Gwiazda wyleci ze składu?

Na tę informację czekało całe Krosno. Dimitri Berge wrócił na tor i jest w pełni gotowy do jazdy. Francuz do momentu kontuzji był najskuteczniejszym zawodnikiem Cellfast Wilków i to dzięki niemu zespół ma jeszcze nadzieję na awans do PGE Ekstraligi. Powrót Berge rodzi jednak kolejny problem, bo teraz zrobiło się za ciasno, a regulamin jest bezlitosny. Możliwości jest co najmniej kilka, ale żadna z nich nie jest komfortowa. Bardzo prawdopodobne, że od składu zostanie odsunięty kapitan Vaclav Milik, bo ostatnia dyspozycja Czecha daje wiele do myślenia. Przed sztabem szkoleniowym twardy orzech do zgryzienia.