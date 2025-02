Gwiazda Motoru Lublin może odejść. Wielki powrót byłby prawdziwym hitem transferowym

Czy Lindgren odejdzie z Motoru?

Będzie wielki powrót?

Już w poprzednich latach w przestrzeni medialnej było głośno w kontekście powrotu Fredrika Lindgrena do Stelmet Falubazu Zielona Góra. Dla klubu byłby to wspaniały interes. Szwed ma świetne wyniki, jest niezwykle waleczny. Niewątpliwie okazałby się mocnym wzmocnieniem dla drużyny, która planuje w następnych latach bić się o złoto.



Gdyby w tym roku doszło do takiego transferu to byłby to wielki powrót po 15 latach. Kibice Falubazu uwielbiają Lindgrena. Doskonale pamiętają, że to on odegrał kluczową rolę w powrocie drużyny do PGE Ekstraligi. W Zielonej Górze na cenzurowanym mają być też Przemysław Pawlicki i Rasmus Jensen. I nikogo to dziwić nie może. Skoro klub chce bić się o złoto to musi konsekwentnie wymieniać słabsze ogniwa. Na dzisiaj takimi są Pawlicki i Jensen, bo to oni notują najgorsze wyniki z formacji seniorskiej Falubazu.