Gwiazda Falubazu przekazała wieści. Tych słów już nie cofnie

Aby sprowadzić Leona Madsena mobilizacja zielonogórskiego środowiska była ogromna . Wielką zasługę w tym miał dyrektor sportowy Piotr Protasiewicz, który dograł transfer w szybkim tempie. To pokazuje, że coś się zmieniło, bo wielcy zawodnicy chcą znów przychodzić do Falubazu, a ambicje klubu są ogromne.

Zadomowił się, chce walczyć o medale

Leon Madsen w Zielonej Górze powoli zaczyna czuć się jak w domu. Przyciąga także rzeszę kibiców na spotkania - Cieszę się, że mogę tu być z kibicami, z klubem. Zielona Góra staje się dla mnie ważnym miejscem i mam nadzieję, że pomogę drużynie zapewnić nam wysokie miejsce w PGE Ekstralidze - oznajmia w rozmowie na zuzel.falubaz.com.



Duńczyk przenosi swoją bazę, co może oznaczać, że zamierza w Zielonej Górze zostać na dłużej. Wszystko zależy od tego, jak będzie układać się ta współpraca - To dla nas wygodne rozwiązanie. Pomoże to nam w sprawnym przygotowaniu motocykli do zawodów i treningów. Dziękuję zielonogórskiemu klubowi, że mam taką możliwość - mówi Madsen.